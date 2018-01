PRAGUE, République tchèque — Jaromir Jagr a signé un contrat avec les Chevaliers de Kladno, équipe dont il est propriétaire en République tchèque.

Les dirigeants de l’équipe de l’Extraliga, la meilleure ligue du pays, ont confirmé la nouvelle mercredi, sans donner plus de détails.

Jagr doit tenir une conférence de presse à Kladno jeudi. Il pourrait jouer dès samedi, mais rien n’a été confirmé.

Jagr a vu le jour à Kladno, une ville située à l’ouest de Prague, la capitale du pays.

Cette entente survient trois jours après que les Flames de Calgary eurent soumis le nom de Jagr au ballottage.

Âgé de 45 ans, Jagr n’a récolté qu’un but et six mentions d’aide en 22 rencontres dans l’uniforme des Flames, avec lesquels il avait signé une entente d’un an, d’une valeur de 4 millions $, le 4 octobre.

Il a joué son dernier match le 31 décembre alors qu’il était ennuyé par une blessure au bas du corps.

Dans un message rédigé sur sa page Facebook, Jagr a expliqué que ses genoux ont commencé à enfler il y a deux mois et que la situation ne s’est pas améliorée. Il a chaussé les patins une fois au cours du dernier mois et voulait consulter un expert tchèque en la matière.

Cinquième joueur choisi lors de la séance de sélection de 1990, par les Penguins de Pittsburgh, Jagr en était à sa 24e saison dans la LNH. Il a passé ses 11 premières campagnes avec les Penguins et fait graver son nom sur la coupe Stanley en 1991 et en 1992.

Jagr a ensuite joué avec les Capitals de Washington, les Rangers de New York, les Flyers de Philadelphie, les Stars de Dallas, les Bruins de Boston, les Devils du New Jersey et les Panthers de la Floride.

Au cours de sa glorieuse carrière dans la LNH, Jagr a participé à 1733 matchs et totalisé 1921 points, dont 766 buts. Il a remporté cinq fois le trophée Art-Ross, décerné au meilleur marqueur, et s’est vu remettre le trophée Hart à titre de joueur le plus utile en 1999.

Il a remporté l’or olympique en 1998 à Nagano et le bronze à Turin en 2006.