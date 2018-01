NEW YORK — L’attaquant des Devils du New Jersey Taylor Hall a écopé une amende de 5000 $ US pour une mise en échec dangereuse à l’endroit de l’attaquant des Sabres de Buffalo Kyle Okposo.

La LNH a annoncé la nouvelle mercredi, moins de 24 heures après la victoire de 3-1 des Devils face aux Sabres, mardi.

L’incident s’est produit à 7:40 du premier vingt. Hall a reçu une punition mineure pour avoir donné de la bande sur la séquence.

Le montant de 5000 $ est le maximum permis selon la convention collective. Le montant est remis au fonds d’urgence d’aide aux joueurs.