PHÉNIX — Mookie Betts a eu gain de cause face aux Red Sox de Boston dans le premier dossier d’arbitrage salarial de l’année. Le voltigeur étoile verra son salaire passer de 950 000 $ US à 10,5 millions $.

La décision a été annoncée mercredi, au lendemain de l’audience. Les Red Sox offraient 7,5 millions $.

Âgé de 25 ans, Betts a maintenu une moyenne de ,264 avec 24 circuits et 102 points produits la saison dernière, quand il a été invité au match des étoiles pour une deuxième année d’affilée. En 2016, il avait présenté une moyenne de ,318 avec 31 circuits et 113 points produits.

L’écart entre l’offre de l’équipe et la demande du joueur était le plus important parmi les 27 dossiers soumis le 12 janvier. Seulement deux cas ont depuis été réglés à l’amiable et les autres dossiers seront réglés en arbitrage jusqu’au 16 février.

L’hiver dernier, les équipes avaient eu gain de cause dans huit des 15 dossiers.