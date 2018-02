SYDNEY, N.-É. — Egor Sokolov a marqué avec deux dixièmes de seconde au cadran en prolongation et les Screaming Eagles du Cap-Breton ont gagné 3-2 face aux Sea Dogs de Saint John, mercredi.

Une fois entré en zone adverse, Mathias Laferrière a laissé derrière lui à Sokolov, qui a fait mouche avec un tir des poignets.

Gabriel Proulx et Shaun Miller ont inscrit les autres buts des Eagles, victorieux dans un deuxième match de suite, après cinq défaites consécutives.

Kevin Mandolese a fait une quinzaine d’arrêts pour le Cap-Breton, qui jouait au Centre 200 pour la première fois depuis le 17 janvier.

Aiden MacIntosh et Anthony Boucher ont répliqué pour les Sea Dogs. Alex D’Orio a été bombardé de 51 tirs.

Proulx a donné les devants 1-0 aux Eagles à 2:39 en première période. Il a inscrit son quatrième but de la saison sur un rebond, à la suite d’un tir du cercle droit de Mathias Laferrière.

Le Cap-Breton a doublé le coussin à 12:10 au premier vingt, Miller faisant dévier un tir de la ligne bleue de Noah Laaouan. Il inscrivait lui aussi un quatrième but cette saison.

MacIntosh a réduit l’écart à 4:12 au deuxième tiers, suite au revirement commis par Sacha Roy. Du cercle droit, un tir frappé lui a valu son premier filet dans le circuit Courteau.

Boucher a créé l’impasse 2-2 à 5:17 en troisième période, complétant une belle montée avec Ostap Safin et Alexis Girard. Safin a intercepté une passe de Leon Gawanke avant de glisser le disque à Girard, qui a remis à Boucher dans l’enclave.

Sherbrooke 3 Acadie-Bathurst 5

Jordan Maher a récolté trois points dont un but, aidant le Titan à mériter un sixième gain de suite, 5-3 devant le Phoenix.

Victoriaville 1 Québec 4

Olivier Garneau a obtenu un 17e but cette saison, menant les Remparts à une victoire de 4-1 aux dépens des Tigres. Québec stoppait une série de trois revers.

Drummondville 5 Shawinigan 2

Joe Veleno a fourni un but et deux passes et les Voltigeurs ont remporté un cinquième match d’affilée, 5-2 contre les Cataractes.

Blainville-Boisbriand 7 Baie-Comeau 0

Alexandre Alain a signé un doublé et l’Armada a facilement battu le Drakkar, 7-0. Le deuxième buteur de la ligue en est maintenant à 33 filets.