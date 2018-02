TORONTO — Justin Holl et Travis Dermott ont chacun réussi un premier but dans la LNH, mercredi, aidant les Maple Leafs de Toronto à l’emporter 5-0 devant les Islanders de New York.

Holl disputait un premier match dans la LNH. Ce n’est que quelques heures avant le match qu’il a eu l’appel pour passer des Marlies au grand club.

Frederik Andersen a bloqué 28 tirs, inscrivant une quatrième jeu blanc cette saison.

Auston Matthews, Kasperi Kapanen et Mitch Marner ont été les autres buteurs des Leafs, qui sont invaincus à leurs trois derniers matches.

Thomas Greiss a fait 45 arrêts pour les Islanders, battus 4-1 à domicile la veille, par les Panthers de la Floride.

Le défenseur Holl en était à ses débuts dans la Ligue nationale à 26 ans, après 239 matches dans les ligues mineures.

Holl a porté le score à 5-0 au début du troisième tiers avec un tir des poignets, battant Greiss entre les jambières.