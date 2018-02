WASHINGTON — Chandler Stephenson, Andre Burakovsky et T.J. Oshie ont mis fin à leur disette pour aider les Capitals de Washington à venir de l’arrière et vaincre les Flyers de Philadelphie 5-3, mercredi soir.

Stephenson a enfilé l’aiguille à deux reprises après avoir connu une période de 28 matchs sans but. Burakovsky a quant à lui profité d’un avantage numérique pour mettre fin à une disette de 10 rencontres et Oshie a levé les bras au ciel lorsqu’il a mis un terme à sa séquence de 13 matchs sans but.

Devante Smith-Pelly a marqué le cinquième but des Capitals en 20 tirs, chassant du même coup le gardien partant des Flyers Michal Neuvirth, à mi-chemin en troisième période.

Les Capitals ont effacé un déficit de deux buts en première période pour éviter de prolonger à quatre leur séquence de défaites à domicile, qui aurait été la plus longue depuis 2010.

Braden Holtby a bloqué 27 des 30 tirs dirigés vers lui et a effectué plusieurs arrêts importants, dont un de la mitaine aux dépens de Travis Konecny.

Nolan Patrick, Konecny et Jakub Voracek ont touché la cible du côté des Flyers. Succédant à Neuvirth, Alex Lyon a effectué ses premiers pas dans la LNH et a repoussé cinq tirs. Il pourrait être désigné comme gardien partant jeudi face aux Devils du New Jersey.