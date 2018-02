TAIPEI CITY, Taïwan — La Montréalaise Eugenie Bouchard a défait la Roumaine Ana Bogdan en deux manches identiques de 7-5, jeudi soir, pour accéder aux quarts de finale de l’Omnium de tennis de Taïwan.

Lors de ce premier duel à vie entre les deux joueuses, Bouchard l’a emporté en 1 h 48 minutes malgré quelques ratés à son service.

Bouchard, 121e joueuse mondiale, a été victime de trois bris de service au premier set, et de deux autres en seconde manche.

Elle a cependant trouvé le moyen de surpasser sa rivale à ce chapitre en inscrivant sept bris de service dont trois au deuxième set.

Bouchard a réussi trois as, un de plus que la 89e joueuse mondiale, et commis trois doubles fautes. La Québécoise a terminé le match avec un taux d’efficacité de 60 pour cent en premier service et a gagné 55 pour cent de ses points après avoir logé sa première balle en jeu.

En quarts de finale vendredi, Bouchard croisera le fer avec la Chinoise Yafan Wang, détentrice du 152e rang au classement de la WTA.

Tout juste avant que Bouchard n’affronte Bogdan, Wang a pris la mesure de la Française Pauline Parmentier, huitième tête de série, en deux manches identiques de 6-3, 6-3.

Dans les deux autres matchs à l’horaire jeudi, la Polonaise Magda Linette, septième tête de série, a vaincu la Suédoise Johanna Larsson 6-1, 6-7 (4), 7-6 (3) tandis que la Hongroise Timea Babos, classée quatrième, s’est défaite de la Slovène Dalila Jakupovic 6-3, 4-6, 6-2.