OSIJEK, Croatie — Peter Polansky aura le mandat d’amorcer le duel du Groupe mondial de la Coupe Davis entre le Canada et la Croatie qui s’ébranlera vendredi, sur terre battue, à Osijek.

Détenteur du 141e rang mondial, Polansky croisera le fer avec Borna Coric, classé 47e, dans le premier de deux matchs en simple. Le second duel mettra en présence Denis Shapovalov, 48e au monde, et Viktor Galovic, qui occupe le 181e échelon au classement de l’ATP.

Polansky et Shapovalov devraient être de retour sur le court dimanche pour les deux autres affrontements en simple.

Pour le moment, par ailleurs, le capitaine croate Zeljko Krajan a choisi de laisser de côté Marin Cilic.

Finaliste des Internationaux d’Australie, dimanche, et maintenant troisième joueur mondial derrière Rafael Nadal et Roger Federer, Cilic n’est arrivé à Osijek que jeudi après une escale à Zagreb.

Il n’est pas impossible qu’il prenne part au match de double de samedi auquel prendront part Daniel Nestor et Vasek Pospisil du côté du Canada. Pour l’instant, la Croatie devrait déléguer Ivan Dodig et Franko Skugor. Krajan pourrait aussi faire appel à Cilic dimanche lors de l’un des deux matchs de simple à l’affiche.

Frank Dancevic, qui oeuvre à titre de joueur capitaine pour le Canada, a affirmé que la décision de faire appel à Polansky, en simple, plutôt qu’à Pospisil avait été ardue.

«Vasek a eu une longue semaine avant de venir à Osijek et a joué sur des terrains de surface dure, a déclaré Dancevic. Il a également perdu une journée d’entraînement en raison d’un virus à son arrivée. Peter, pour sa part, a eu une préparation beaucoup plus optimale et nous croyons donc que c’est la meilleure décision pour l’équipe. Peter a joué de l’excellent tennis récemment et est gonflé à bloc pour cette occasion.»

Une victoire du Canada lui permettra de passer en quarts de finale et d’affronter, en avril, le vainqueur du duel entre la Suisse et le Kazakhstan. S’il s’incline, il devra disputer une rencontre de barrage, en septembre, pour défendre sa place dans le Groupe mondial en 2019.

L’équipe canadienne en est à une septième présence de suite au Groupe mondial de la Coupe Davis, soit un record pour le Canada, qui a accédé à la demi-finale en 2013 et aux quarts de finale en 2015.