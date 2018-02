BOUCHERVILLE, Qc — Pour le troisième mois d’affilée, Alex Barré-Boulet a été élu attaquant par excellence de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Le patineur de l’Armada de Blainville-Boisbriand a été honoré en compagnie du défenseur du Titan d’Acadie-Bathurst Olivier Galipeau, ainsi que de l’ailier gauche de l’Océanic de Rimouski Alexis Lafrenière.

Barré-Boulet a conclu le mois avec une séquence de 10 matchs avec au moins un point pour porter son total en janvier à 29, dont 13 buts, en 13 rencontres, soit un rythme de 2,23 points par match.

Dans 11 de ces 13 rencontres, il a récolté deux buts ou plus. Il a de plus ajouté trois buts vainqueurs à sa fiche et en compte maintenant 12 cette saison, à cinq seulement du record du circuit Courteau.

Barré-Boulet domine la LHJMQ pour les buts (44), les aides (47) et les points. Ses 91 points lui procurent d’ailleurs une avance de 29 sur son plus proche poursuivant, son coéquipier Alexandre Alain.

Galipeau a de son côté été nommé défenseur du mois de janvier. L’ancien des Saguenéens de Chicoutimi a récolté 14 points (4-10) en 11 rencontres. Depuis son arrivée au Nouveau-Brunswick, le patineur de 20 ans affiche un différentiel de plus-11.

Il occupe le premier rang de la ligue chez les défenseurs pour les buts (19) et les points (54).

Lafrenière a quant à lui été élu la recrue du mois, succédant ainsi à son coéquipier Colten Ellis, choisi en décembre.

Le natif de St-Eustache a inscrit 18 points, dont 10 buts, en 11 rencontres, s’inscrivant au pointage dans neuf de ces 11 duels. Il a d’ailleurs terminé janvier avec sept rencontres de deux points ou plus.

Lafrenière vient au premier rang chez les recrues de la LHJMQ pour les buts (29), les points (56), les buts gagnants (6) et le différentiel (plus-24).

Harvey le gardien par excellence

Chez les gardiens de buts, c’est le porte-couleurs des Huskies de Rouyn-Noranda Samuel Harvey qui a été récompensé.

En sept matchs, Harvey a compilé un dossier de 5-1-1, avec un jeu blanc, une moyenne de 1,27 et un taux d’efficacité de ,957.

C’est la deuxième fois cette saison que le hockeyeur de 19 ans reçoit pareil honneur.

Harvey vient au premier rang de la ligue pour le taux d’efficacité (,931), la moyenne de buts alloués (2,09) et les victoires (24), a égalité avec Matthew Welsh (Charlottetown) et Olivier Rodrigue (Drummondville).