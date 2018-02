LOS ANGELES — Le Baseball majeur a proposé de laisser tomber sa proposition d’avoir un cadran pour les lanceurs cette année et il irait jusqu’à ne pas en avoir un en 2019 si la moyenne de durée d’une partie de neuf manches diminue à deux heures 55 minutes cette saison.

Au terme d’une rencontre des propriétaires, jeudi, le commissaire du Baseball majeur, Rob Manfred, a déclaré que les propriétaires lui ont donné l’autorisation de mettre en oeuvre une proposition de la dernière saison morte, qui prévoit un cadran de 20 secondes pour les lanceurs, si un accord ne peut être conclu avec l’Association des joueurs. La direction des Majeures avait proposé une entente qui introduirait progressivement les nouveaux règlements au cours des trois prochaines saisons.

Lors d’une réunion à New York le 23 janvier, en présence de Manfred, du commissaire adjoint Dan Halem et du représentant des joueurs Tony Clark, le Baseball majeur a affirmé que sa dernière proposition pour 2019 impliquait un cadran de 18 secondes pour les lanceurs, sans coureurs sur les sentiers, si le temps moyen de jeu était plus élevé que deux heures 55 minutes cette saison.

C’est ce qu’a révélé une source à The Associated Press. La personne a parlé sous le couvert de l’anonymat parce que les détails n’ont pas été dévoilés.

Selon cette même source, le Baseball majeur a proposé que si le temps moyen d’un match de neuf manches en 2019 s’élevait à deux heures 50 minutes et plus, un cadran de 20 secondes, alors que des coureurs se trouvent sur les sentiers, serait ajouté pour 2020. Le Baseball majeur n’a pas fixé de délai précis afin que l’Association des joueurs en vienne à une entente.

Le temps moyen d’une partie de neuf manches était de trois heures cinq minutes l’année dernière. La durée moyenne n’est pas descendue sous la barre des deux heures 55 minutes depuis 2011 et sous la barre des deux heures 50 minutes depuis 2006.

Les pourparlers ont débuté après la saison 2016, mais Manfred a dit qu’une seule réunion avait eu lieu pendant la saison 2017, en août dernier, à Washington. Il a affirmé que les 10 prochains jours étaient importants dans les négociations, mais il n’a pas fixé de date limite pour un accord. Les camps d’entraînement s’amorceront à la mi-février et les matchs préparatoires des Majeures débuteront le 23 février.

L’Association des joueurs a reconnu que le rythme du jeu était problématique, mais elle a refusé d’accepter un cadran pour les lanceurs, qui a notamment été utilisé dans les niveaux AAA et AA pendant trois saisons.

Le Baseball majeur a aussi proposé de limiter les visites au monticule.