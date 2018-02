CHARLOTTETOWN — Nicolas Poulin a récolté trois points et le Phoenix de Sherbrooke a résisté à une poussée des Islanders de Charlottetown pour l’emporter 4-3, jeudi soir, au EastLink Centre.

Poulin a inscrit le troisième but du match, au deuxième engagement, et il s’est fait complice des réussites de Samuel Poulin et d’Olivier Crête-Belzile pour permettre au Phoenix de prendre les devants 4-0 après 32 minutes de jeu.

Les Islanders ont cependant amorcé leur tentative de remontée en troisième période, quand Cayse Ton, Pierre-Olivier Joseph et Keith Getson ont fait bouger les cordages. Ils ont toutefois manqué de temps et ils ont encaissé un deuxième revers consécutif.

Hugo Roy a ouvert le pointage dès la troisième minute de jeu pour le Phoenix, qui alterne victoires et défaites lors de leurs quatre dernières sorties. Benjamin Tardif a mis la table pour deux buts des siens.

Brendan Cregan s’est dressé au bon moment pour le Phoenix et il a stoppé 33 des 36 tirs dirigés vers lui. Il a enregistré une neuvième victoire cette saison et une première depuis le 31 décembre.

Matthew Welsh a amorcé la rencontre pour les Islanders, mais il a été chassé du match après avoir alloué quatre buts sur 25 lancers. En relève, Dakota Lund-Cornish a été parfait sur 12 tirs, alors que sa troupe tentait d’amasser au moins un précieux point au classement général.