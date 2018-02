NEW YORK — Curtis McElhinney a stoppé 25 lancers pour permettre aux Maple Leafs de Toronto de signer un deuxième blanchissage de suite, cette fois par la marque de 4-0 contre les Rangers de New York, jeudi soir.

James van Riemsdyk, Patrick Marleau, Zach Hyman et Justin Holl ont touché la cible pour aider les Maple Leafs à gagner un quatrième match de suite. Ils ont balayé la série de trois rencontres contre les Rangers cette saison.

McElhinney n’a pas été testé et il a enregistré un septième blanchissage en carrière et un deuxième cette saison. Il survient 24 heures après que Frederik Andersen eut repoussé 25 rondelles dans un gain de 5-0 contre les Islanders de New York.

Le gardien des Rangers Henrik Lundqvist a été chassé de la rencontre en début de deuxième période après avoir alloué quatre buts sur 13 tirs. En relève, Ondrej Pavelec a bloqué les 19 lancers auxquels il a fait face.

Malgré un regain d’intensité en troisième période, les Rangers ont été blanchis pour seulement une deuxième fois cette saison. Ils ont perdu huit de leurs 12 dernières parties.