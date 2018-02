BUFFALO, N.Y. — Harri Sateri a repoussé les 19 derniers tirs qu’il a affrontés, et 30 au total, menant les Panthers de la Floride vers une victoire de 4-2 contre les Sabres de Buffalo, jeudi soir.

Keith Yandle a été le plus efficace offensivement pour les Panthers grâce à un but et deux mentions d’assistance.

Mike Matheson, Denis Malgin et Colton Sceviour ont aussi marqué pour les Panthers, qui ont remporté deux parties de suite pour une première fois depuis leur série de cinq triomphes entre les 19 et 30 décembre. Sateri, une recrue de 28 ans, a gagné son deuxième match en carrière alors que Roberto Luongo et James Reimer sont aux prises avec une blessure au bas du corps.

Le but de Sceviour, alors qu’il ne restait que 2:24 à écouler, a scellé l’issue de la rencontre. Il s’est amené sur l’aile gauche et son tir du revers a trompé la vigilance de Chad Johnson.

Ryan O’Reilly et Zemgus Girgensons ont répliqué pour les Sabres, qui continuent d’éprouver des difficultés à domicile. Ils occupent le dernier rang au classement de l’Association Est et ils montrent un dossier de 6-14-3 à domicile.

Johnson a stoppé 28 lancers dans la défaite.