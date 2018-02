WASHINGTON — Bradley Beal a récolté 25 de ses 27 points en deuxième demie et les Wizards de Washington ont battu les Raptors de Toronto 122-119, jeudi.

Huit joueurs des Wizards ont atteint ou dépassé la dizaine de points, aidant le club à signer un troisième gain de suite en l’absence John Wall. Ce dernier a subi une opération au genou gauche mercredi.

Otto Porter fils a inscrit 16 points et 11 rebonds.

Markieff Morris a fourni 15 points et sept rebonds. Il a donné l’avance 115-110 aux siens avec cinq points d’affilée, avec moins de trois minutes au cadran. Les Wizards allaient rester aux commandes.

Kyle Lowry a obtenu 29 points et DeMar DeRozan 23 pour les Raptors, dont les six derniers revers ont été par six points ou moins.

Toronto va débuter un séjour de quatre matches à domicile vendredi, face aux Trail Blazers de Portland.