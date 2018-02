CALGARY — Alex Killorn a amassé deux buts et deux mentions d’aide et le Lightning de Tampa Bay a explosé pour cinq buts sans riposte, dont quatre en troisième période, pour venir de l’arrière et défaire les Flames de Calgary 7-4, jeudi soir.

Tirant de l’arrière 4-3 après deux périodes, le Lightning a créé l’égalité dès la 12e seconde du troisième engagement, grâce à Killorn. Quelques minutes plus tard, Cory Conacher a marqué le but vainqueur pour procurer la dernière avance des siens.

Braydon Coburn, Matthew Peca et Steven Stamkos ont aussi fait bouger les cordages pour le Lightning, qui conserve un point d’avance sur les Golden Knights de Vegas pour le sommet du classement général de la LNH. Conacher a ajouté un but dans un filet désert.

Micheal Ferland, Mikael Backlund, Sean Monahan et Matt Stajan ont trouvé le fond du filet pour les Flames. Après avoir gagné sept parties de suite, les Flames n’ont pas connu la victoire à leurs six dernières sorties (0-4-2).

Andrei Vasilevskiy a réalisé 42 arrêts pour signer une 30e victoire cette saison pour le Lightning. La formation de Tampa Bay montre une fiche de 4-2-0 lors de son voyage de huit matchs à l’étranger.

Le gardien des Flames Mike Smith a repoussé 21 des 27 tirs dirigés vers lui. David Rittich s’est amené en relève et il a bloqué trois lancers.