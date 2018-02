COPENHAGUE — La vice-présidente de l’Agence mondiale antidopage (AMA) a déclaré que «la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement est très chaotique» à la suite de la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) d’annuler la suspension à vie pour dopage de 28 athlètes russes.

Le TAS a rendu cette décision juridique historique, jeudi.

«Les athlètes ‘propres’ et les amateurs de sport du monde entier ont perdu confiance dans le système, a écrit Linda Hofstad Helleland dans un courriel transmis à l’Associated Press. Il est temps de se lever et de dire clairement: Cela doit cesser, cette situation ne peut plus être acceptée.»

Hofstad Helleland est également membre du gouvernement norvégien. Quand elle s’est jointe à l’AMA en 2016, elle a demandé plus de transparence et des audiences ouvertes.

«Ma principale tâche en tant que vice-présidente de l’AMA est de protéger les droits des athlètes propres, a déclaré Hofstad Helleland. Il est temps d’agir, les mots seuls ne nettoieront pas le sport.»