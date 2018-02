GARMISCH-PARTENKIRCHEN, Allemagne — Les organisateurs ont annulé un autre entraînement en vue des dernières descentes de la Coupe du monde féminine avant les Jeux olympiques de Pyeongchang, après que le mauvais temps ait déjà empêché la présentation de la première séance la veille.

La fédération internationale de ski a précisé que les travailleurs ont besoin de plus de temps car les «conditions sur la piste» après la pluie et les chutes de neige de jeudi ne sont pas assez bonnes pour l’entraînement, malgré une météo plus clémente avec l’apparition du soleil.

La fédération prévoit annoncer un nouveau programme pour le week-end lors d’une réunion avec les entraîneurs plus tard, vendredi. Au moins un entraînement est obligatoire avant la présentation d’une descente.

L’horaire initial prévoit une descente en deux manches samedi, suivie d’une descente régulière le lendemain.

Le coup d’envoi des Jeux de Pyeongchang sera donné vendredi prochain, la descente féminine étant prévue le 21 février.