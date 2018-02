BROSSARD, Qc — Inactif depuis le 13 janvier, Phillip Danault est de retour sur patins.

Aux prises avec des symptômes liés à une commotion cérébrale, le joueur du centre du Canadien a recommencé à patiner en solitaire au cours des derniers jours.

Vendredi matin, il est demeuré sur la glace du Complexe sportif Bell de Brossard pendant environ 30 minutes, avant que ses coéquipiers ne s’entraînent en prévision du match de samedi après-midi face aux Ducks d’Anaheim.

Danault est au rancart depuis qu’il a été atteint à la tête par un violent tir du défenseur Zdeno Chara, des Bruins de Boston, lors d’un match disputé au Centre Bell.

Lors de son point de presse, Claude Julien a précisé que Danault avait patiné il y a deux jours et qu’il avait pris congé jeudi. Si tout va bien, a ajouté Julien, Danault patinera samedi matin.

L’entraîneur-chef du Canadien n’est toutefois pas en mesure d’avancer une date pour son retour à l’entraînement avec ses coéquipiers.

Julien a aussi fait savoir que le défenseur Shea Weber ne portait plus de botte de marche au pied gauche, et qu’il avait repris l’entraînement hors-glace. On ignore encore à quel moment il pourra de nouveau chausser les patins.

Par ailleurs, Julien a annoncé que Antti Niemi sera le gardien partant contre les Ducks. Carey Price affrontera les Sénateurs d’Ottawa, dimanche.

Niemi en sera à son sixième match avec le Canadien. Ce sera son quatrième départ depuis son arrivée avec le Tricolore et son premier au Centre Bell.