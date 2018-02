PENTICTON, C.-B. — Emilia Gagné n’a jamais pensé qu’elle jouerait au Tournoi des cœurs Scotties.

Pourtant, la capitaine d’Équipe Québec a guidé sa formation junior à une fiche de 3-4 à son premier championnat canadien de curling féminin, terminant sixième dans le groupe B. Et ce avant qu’elle ou l’une de ses coéquipières n’ait 20 ans.

«Je suis simplement très excitée parce que c’est une excellente expérience, a confié Chloé Arnaud, âgée de 19 ans, étudiante en sciences humaines au Collège d’Alma. Nous regardons les championnats canadiens à la télé et c’est un rêve d’y jouer avec cette équipe.»

Elles ont entrepris la compétition en tant que joueuses prometteuses qui avaient créé la surprise au tournoi provincial. Face à leurs idoles québécoises, Gagné, âgée de 18 ans, a déclaré qu’elles étaient un peu intimidées par l’opposition. Elles ont terminé le tournoi rotation avec une fiche de 4-3 et le privilège de disputer un match de bris d’égalité contre Roxanne Perron. Elles ont gagné 8-4 pour se qualifier pour la demi-finale contre le club hôte de Marie-France Larouche. Elles l’ont alors emporté 8-7 en marquant deux points au dernier bout. Elles ont ensuite affronté l’ancienne championne québécoise Ève Belisle, qui a participé à trois tournois des coeurs. Gagné a volé le dernier bout pour s’imposer 7-6

Gagné a mentionné qu’une réunion d’équipe a mené à leur succès. Elles ont parlé de ne pas se focaliser sur l’identité de l’adversaire, mais sur le jeu lui-même.

«Nous jouons seulement contre des pierres», a-t-elle dit.

Elles ont conservé cette approche au championnat canadien. Elles ne se sont pas arrêtées sur des noms tels que l’Albertaine Casey Scheidegger ou Michelle Englot d’Équipe Canada.

«Pour gagner, nous devons effectuer des tirs, a déclaré Gagné, qui admire la quintuple championne canadienne et médaillée d’or olympique, Jennifer Jones, du Manitoba, en raison de sa façon d’interagir avec ses coéquipières. Oui, nous avons joué contre de très bonnes équipes.»

La deuxième, Marie-Pier Harvey, avec l’aide de Gagné comme traductrice, a noté que jouer au championnat national de curling féminin a été très bon parce que cela pourrait les rendre meilleures pour la saison prochaine et l’avenir.

«En jouant contre les meilleures, c’est comme ça que tu deviens meilleure», a avoué Harvey, une étudiante en soins infirmiers de 17 ans au Collège d’Alma.

À titre d’équipe la moins expérimentée du tournoi, le Québec avait pour objectif de garder le pointage serré pour mettre la pression sur ses adversaires. Le seul match où elles ont été déclassées, c’est face à la Colombie-Britannique (10-4). Elles ont défait le Nunavut 9-2, ont perdu contre le Canada 6-5, l’Ontario 7-5 et ont remporté des victoires contre l’Île-du-Prince-Édouard 8-6 et Terre-Neuve-et-Labrador 9-7.

«Cette semaine, nous étions ici pour gagner de l’expérience, de façon à ce que lorsque nous reviendrons, nous aurons des attentes plus élevées», a déclaré Gagné.

L’équipe québécoise a réalisé l’importance de la préparation physique pour passer à travers la longueur du championnat canadien et éviter la fatigue ou l’épuisement mental.

Scheidegger estime que les amateurs vont revoir cette équipe parce qu’elles ont beaucoup de potentiel.

«Je ne crois pas que ce soit la dernière fois que nous les verrons au tournoi des coeurs, a-t-elle déclaré. Nous avons plaisanté avant le match, ‘elles seront ici beaucoup plus longtemps. Pour notre part, nous n’y serons peut-être qu’une fois, elles peuvent donc nous donner la victoire.’»

C’est leur complicité qui rend ce groupe d’adolescentes si bonnes selon Scheidegger. Elle les a vues bien travailler ensemble en déployant de l’énergie positive.

«Elles déploient beaucoup d’énergie. Il y a des choses ici et là sur lesquelles elles peuvent travailler», a poursuivi Scheidegger, notant que Gagné et ses coéquipières se félicitent constamment l’une l’autre et affichent des sourires après leur match.

Joël Gagné, le père d’Emilia, a été impressionné par leur détermination. Il estime qu’elles ont prouvé qu’elles peuvent tenir leur bout contre les autres équipes présentes au tournoi.

«Nous devons être très fières de ce que nous avons accompli», a déclaré le jeune Gagné, ajoutant que les trois victoires obtenues sont encore meilleures que ce à quoi elles s’attendaient.