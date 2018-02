Les Tiger-Cats de Hamilton ont acquis le joueur de ligne défensive Charleston Hughes des Stampeders de Calgary.

En retour, les Stamps ont reçu un choix de quatrième tour au repêchage de 2019. Les deux clubs ont également transigé leurs choix de quatrième tour en 2018. Les Stamps obtiennent ainsi le 28e choix au total, tandis que les Tiger-Cats reçoivent la 34e sélection.

Hugues a terminé au premier rang du circuit Ambrosie avec 11 sacs la saison passée.

Après s’être joint aux Stampeders en 2008, il a disputé 162 rencontres, dont 15 matchs éliminatoires, en 10 saisons.

L’Américain de 34 ans quitte les Stamps alors qu’il partage la marque d’équipe pour les sacs avec 99. En carrière, Hugues a aussi réussi 372 plaqués, 38 autres au sein des unités spéciales et trois interceptions. Il a provoqué 23 échappés et en a récupéré cinq, en plus de marquer un touché.