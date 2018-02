OSIJEK, Croatie — Denis Shapovalov a défait Viktor Galovic 6-4, 6-4, 6-2 pour permettre au Canada de faire jeu égal avec la Croatie à l’issue des deux premiers simples de la rencontre de premier tour du groupe mondial de la Coupe Davis.

L’Ontarien de 18 ans a réussi 10 as, 17 coups gagnants et remporté 83 pour cent de ses premières balles de service pour permettre au Canada de rebondir après avoir perdu le premier simple de la journée.

Vasek Pospisil, de Vancouver, s’était incliné 3-6, 6-2, 6-3, 6-2 aux mains de Coric Borna. Pospisil a remplacé Peter Polansky, incommodé par une blessure au coude.

Par la suite, Shapovalov, 48e joueur mondial, s’est montré expéditif face Galovic, 181e joueur mondial, en réglant le match en une heure et 50 minutes. Shapovalov a obtenu quatre bris.

Shapovalov est non seulement le plus jeune membre de l’équipe canadienne de Coupe Davis mais il est également le joueur le mieux classé. Pospisil occupe le 85e rang, Polansky le 141e, et Frank Dancevic le 350e. Le Torontois Daniel Nestor vient à la 60e position au classement du double.

Nestor et Pospisil affronteront Franko Skugor et Ivan Dodig lors du double, samedi. Deux autres matchs en simple suivront dimanche.

La Croatie a perdu cinq de ses six dernières rencontres de premier tour à la Coupe Davis à domicile mais le Canada n’a jamais gagné une confrontation à l’étranger depuis 2011.