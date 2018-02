OTTAWA — L’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Bobby Ryan sera encore à l’écart du jeu en raison d’une blessure à la main, mais l’entraîneur-chef Guy Boucher a indiqué que la nature de sa blessure était différente de celle qu’il a subie dans le passé.

Ryan a touché la cible en avantage numérique en troisième période d’une victoire de 2-1 des Sénateurs aux dépens des Ducks d’Anaheim, jeudi soir, et il a quitté la rencontre quelques instants plus tard.

C’est la quatrième fois cette saison que Ryan doit rater des matchs en raison d’une blessure à la main et une huitième fois depuis qu’il s’est joint aux Sénateurs, pour la saison 2013-14.

Ryan a raté huit parties après s’être cassé un doigt, le 21 octobre, et il a été absent d’un autre match après avoir aggravé cette même blessure, le 21 décembre. Ryan a raté deux autres rencontres en janvier.

Ryan ne sera pas en uniforme pour les affrontements des Sénateurs ce week-end, contre les Flyers de Philadelphie et le Canadien de Montréal. Boucher a ajouté qu’il doutait de sa présence pour la prochaine semaine.

En 38 matchs cette saison, Ryan a récolté six buts et 19 points et son absence crée un vide important dans la formation des Sénateurs. Le jeune Colin White prendra sa place.

White, qui devait être rétrogradé dans la Ligue américaine, devrait évoluer sur un trio composé de Matt Duchene et Mike Hoffman.