BLOOMINGTON, Minn. — Même si les chiffres mentent de temps en temps, plusieurs d’entre eux indiquent que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre sont les favoris pour mettre la main sur le trophée Vince Lombardi pour la sixième fois de leur histoire.

L’une des raisons laissant croire que les Patriots ont une longueur d’avance sur leurs adversaires: Tom Brady.

À 40 ans, Brady deviendrait le plus vieux quart-arrière à remporter le Super Bowl si les Patriots parviennent à vaincre les Eagles de Philadelphie, dimanche. Il détrônerait Peyton Manning, qui a gagné le championnat avec les Broncos de Denver en 2015 alors qu’il était âgé de 39 ans.

Brady a établi de nouveaux sommets au cours de sa 18e saison en carrière, sans équivalent dans l’histoire de la NFL. Il a mené la ligue avec 4577 verges de gains par la passe durant la saison régulière et se trouve au premier rang ex aequo avec cinq passes de touché lors des éliminatoires.

Au cours de ses sept présences au Super Bowl, Brady a fait face à une panoplie de scénarios difficiles avec lesquels il a dû composer, dont un retard de 25 points qu’il a brillamment effacé la saison dernière pour permettre à son équipe de vaincre les Falcons d’Atlanta.

Le quart-arrière avait réussi à remporter ce match sans l’aide de l’ailier rapproché Rob Gronkowski, qui sera en uniforme dimanche après avoir obtenu le feu vert des médecins jeudi.

Les matchs serrés n’ont jamais été un problème, ni pour Brady, ni pour l’entraîneur-chef Bill Belichick. L’écart total au niveau du pointage lors des sept matchs est de 12 points: Patriots 169, leurs adversaires 157.

Vous voulez parler des retours en force? Aucun joueur dans l’histoire du Super Bowl n’est venu de l’arrière aussi souvent au quatrième quart lors des éliminatoires que Brady, qui compte huit remontées spectaculaires à son actif. C’est probablement pourquoi il a ricané cette semaine lorsqu’un journaliste lui a demandé jusqu’à quel âge il allait jouer.

«Pourquoi tout le monde souhaite que je prenne ma retraite? Je ne comprends pas, a alors rétorqué Brady. J’ai du plaisir. L’équipe se porte bien. Je sais que je suis un peu plus vieux que la plupart des joueurs, mais j’aime vraiment ce que je fais… Je ne pense pas à la retraite. Je pense au Super Bowl et j’essaie de gagner le match le plus important de l’année.»

Même si le facteur Brady pèse lourd dans la balance, il n’est pas le seul as dans le jeu de cartes des Patriots.

La troupe de Bill Belichick a perdu le receveur Julian Edelman avant la saison en raison d’une blessure au genou, ainsi que le secondeur Dont’a Hightower en raison d’une blessure à l’épaule. Après avoir connu quelques difficultés en début de campagne, Belichick a trouvé une façon de boucher les trous, avec la contribution de joueurs peu connus tels que Kyle Van Noy, Lawrence Guy et Ricky Jean Francois.

L’équipe de la Nouvelle-Angleterre a également bénéficié du bon travail du receveur Brandin Cooks, acquis des Saints de La Nouvelle-Orléans lors de la saison morte. Il a récolté plus de 1000 verges par la passe pour une troisième saison consécutive (1082), terminant au deuxième rang de l’équipe derrière Gronkowski (1084). Le demi-offensif Dion Lewis a lui aussi explosé après avoir subi une importante blessure au genou il y a deux ans. Il a mené l’équipe avec 896 des verges obtenues par la course et six touchés au sol.

Ces chiffres démontrent bien le savoir-faire de Belichick, qui pourrait surpasser Vince Lombardi s’il remportait un sixième Super Bowl et égalerait la marque de George Halas et Curly Lambeau.

Belichick participera à son 11e match du Super Bowl, en tant qu’entraîneur-chef ou adjoint, ce qui représente le plus haut total parmi tous les entraîneurs de l’histoire de la NFL.

Malgré certains rapports qui font état d’une dispute qui aurait eu lieu entre Belichick, Brady et le propriétaire de l’équipe Robert Kraft, il est clair que les trois hommes sont au diapason lorsqu’il vient le temps de gagner des championnats.

«Ça change toutes les années. Les lieux sont différents, les équipes sont différentes, les duels sont différents, et le chemin parcouru pour y arriver l’est tout autant, a raconté Belichick. Chaque match est unique et spécial.»