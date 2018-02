RALEIGH, N.C. — Darren Helm a récolté un but et deux mentions d’assistance, Petr Mrazek a stoppé 36 lancers et les Red Wings de Detroit ont battu les Hurricanes de la Caroline 4-1, vendredi soir.

Gustav Nyquist, Danny DeKeyser et Trevor Daley ont également touché la cible pour les Red Wings, qui ont gagné une deuxième partie de suite après avoir perdu six de leurs huit dernières.

Helm a été impliqué dans pratiquement tous les buts des Red Wings, mettant la table sur le but égalisateur de DeKeyser et le but vainqueur de Daley. Il a par la suite trouvé le fond du filet lors d’une échappée en troisième période.

Sebastian Aho a été l’unique marqueur des Hurricanes, qui ont mis un terme à une série de trois revers. Scott Darling a effectué 34 arrêts tout en s’inclinant pour une sixième fois à ses sept derniers départs.

Aho a ouvert le pointage en avantage numérique, en première période, mais ce fut les seuls moments de réjouissance des Hurricanes, alors que Helm et les Red Wings ont pris le relais.