COLUMBUS, Ohio — Kevin Labanc a récolté un but et une mention d’assistance, Martin Jones a repoussé 28 rondelles et les Sharks de San Jose ont eu le dessus 3-1 sur les Blue Jackets de Columbus, vendredi soir.

Les Sharks ont profité de l’indiscipline des hommes de John Tortorella pour inscrire leurs deux premiers buts. Labanc a profité d’une cage laissée béante par Sergei Bobrovsky pour dénouer l’impasse en fin de deuxième période. Logan Couture et Marc-Édouard Vlasic ont également noirci la feuille de pointage pour les Sharks, qui ont stoppé à quatre leur séquence de défaites.

Bobrovsky a bloqué 25 tirs pour les Blue Jackets, qui ont encaissé deux revers d’affilée et ont perdu cinq de leurs sept dernières rencontres. Boone Jenner a été le seul à répliquer du côté des locaux.

Couture a ouvert la marque à 5:07 du premier engagement alors que Matt Calvert se trouvait au cachot. Couture a enfilé son 22e filet de la saison lorsqu’il a décoché un tir par-dessus la mitaine de Bobrovsky, qui avait la vue obstruée par Brent Burns.

Jenner a nivelé la marque grâce à déjoué Jones dans le haut du filet, à 4:30 du deuxième vingt.

Vlasic a complété la marque à 6:51 de la troisième période.