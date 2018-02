BOISBRIAND, Qc — Drake Batherson a enregistré un tour du chapeau et l’Armada de Blainville-Boisbriand a résisté à une poussée des Voltigeurs de Drummondville pour l’emporter 5-4, vendredi.

Batherson, qui a été acquis avant la date limite des transactions, a réussi un premier triplé dans l’uniforme de l’Armada, qui n’a pas connu la défaite en temps réglementaire à ses 11 derniers matchs.

La troupe de Joël Bouchard a toutefois été victime d’un relâchement en troisième période, alors qu’elle menait 4-0. Nicolas Guay, Robert Lynch et Connor Bramwell, contre son ancienne formation, ont fait scintiller la lumière rouge pour réduire l’écart à 4-3. Batherson a marqué dans un filet désert, mais Guay a répliqué 58 secondes plus tard. Les Voltigeurs ont cependant manqué de temps pour concrétiser leur remontée.

Joël Teasdale et Rémy Anglehart en aussi enfilé l’aiguille pour l’Armada. Alex Barré-Boulet, le meilleur buteur et pointeur de la LHJMQ, s’est fait complice de trois réussites des siens.

Les Voltigeurs, qui avaient gagné leurs cinq dernières sorties, tentaient de s’approcher à deux points de l’Armada, qui trône au sommet du classement général.

Mikhail Denisov a repoussé 29 rondelles devant le filet de l’équipe locale et il n’a pas perdu depuis le 10 janvier. Olivier Rodrigue s’est bien ressaisi après une première moitié de match difficile et il a terminé la rencontre avec 22 arrêts pour les Voltigeurs.

Titan 7 Screaming Eagles 2

Olivier Galipeau a amassé deux buts et deux aides et le Titan d’Acadie-Bathurst a facilement vaincu les Screaming Eagles du Cap-Breton 7-2.

Galipeau n’est pas le seul joueur du Titan à avoir connu une belle soirée de travail. Mitchell Balmas a récolté deux buts et une mention d’assistance tandis que Noah Dobson et Samuel L’Italien ont obtenu un but et deux aides chacun. Félix-Antoine Drolet a été l’auteur de l’autre réussite des visiteurs.

Peyton Hoyt et Brooklyn Kalmikov ont répliqué pour les Screaming Eagles, qui ont vu leur série de deux victoires prendre fin.

Joseph Murdaca a stoppé 33 rondelles pour le Titan, qui n’a pas perdu à ses sept dernières parties. Kevin Mandolese a alloué quatre buts sur neuf tirs et il a été remplacé par Kyle Jessiman, qui a cédé trois fois sur 25 lancers pour les Screaming Eagles.

Mooseheads 1 Wildcats 5

Mark Grametbauer a effectué 30 arrêts et les Wildcats de Moncton ont défait les Mooseheads de Halifax 5-1.

Grametbauer a signé un deuxième gain de suite et il a perdu son blanchissage à 13:02 du troisième engagement, quand Brett Crossley l’a déjoué.

Anderson MacDonald, Dylan Seitz, Nicholas Welsh, Jakob Pelletier et Daniil Miromanov ont fait bouger les cordages pour les Wildcats, qui ont remporté un troisième match de suite.

Alexis Gravel n’a pas connu le départ espéré, n’arrêtant aucun des trois premiers tirs. Blade Mann-Dixon est venu en relève entre les poteaux des Mooseheads et il a bloqué 20 des 22 lancers dirigés vers lui.

Islanders 5 Sea Dogs 2

Daniel Hardie a touché la cible deux fois et les Islanders de Charlottetown ont pris la mesure des Sea Dogs de Saint-Jean par la marque de 5-2.

Les Islanders ont pris les devants 5-0 après 34 minutes de jeu. Outre Hardie, Thomas Casey, Sullivan Sparkes et Nikita Alexandrov ont inscrit des filets pour leur troupe.

Ostap Safin, en deuxième période, et Luke Wilson, au troisième vingt, ont marqué du côté des Sea Dogs, qui n’ont pas gagné à leurs cinq dernières sorties.

Matthew Welsh a enregistré la victoire pour les Islanders grâce à une performance de 21 arrêts. Alex D’Orio a amorcé la partie pour les Sea Dogs, mais il a été chassé après avoir alloué cinq buts sur 25 tirs. Matthew Williams a quant à lui été parfait devant 13 lancers.

Drakkar 1 Remparts 2 (Prol.)

Gregor MacLeod a joué les héros en prolongation et les Remparts de Québec ont eu le dessus sur le Drakkar de Baie-Comeau au compte de 2-1.

MacLeod a profité d’un avantage numérique pour procurer deux points aux Remparts. En début de troisième période, Matthew Boucher avait créé l’égalité en pareille situation.

Gabriel Fortier a inscrit le Drakkar au tableau indicateur en deuxième période, mais ça n’a pas empêché l’équipe d’encaisser un troisième revers de suite.

Contre son ancienne équipe, Antoine Samuel a bloqué 18 rondelles pour les Remparts. Francis Leclerc a bien fait devant la cage du Drakkar, mais ses 28 arrêts n’ont pas été suffisants.

Océanic 2 Saguenéens 3

Kevin Klima a dénoué l’impasse en enfilant l’aiguille à 4:38 de la période de prolongation pour permettre aux Saguenéens de Chicoutimi de battre l’Océanic de Rimouski 3-2.

Klima a également nivelé la marque en avantage numérique alors qu’il restait un peu moins de trois minutes à faire au troisième engagement et a récolté une mention d’assistance. Samuel Houde a lui aussi profité de l’avantage d’un homme pour secouer les cordages en deuxième période.

Zachary Bouthillier a offert une performance étincelante du côté des Saguenéens, repoussant 43 des 45 rondelles dirigées vers lui.

Mathieu Nadeau et Samuel Dove-McFalls ont touché la cible à deux reprises en première période pour permettre à l’Océanic de se forger une avance de 2-0. William Grimard a cependant cédé à trois reprises en 18 tirs.

Tigres 5 Cataractes 2

Dominic Cormier et Félix Lauzon ont chacun récolté un but et une aide et les Tigres de Victoriaville ont effacé un retard de deux buts pour défaire les Cataractes de Shawinigan 5-2.

Édouard Ouellet, Charse Harwell et Ivan Kosorenkov ont également sonné la charge pour permettre aux Tigres de venir de l’arrière. Les hommes de Louis Robitaille ont profité de deux des trois avantages numériques offerts par les Cataractes pour s’inscrire au pointage.

Tristan Côté-Cazenave a quant à lui stoppé 19 lancers.

Leon Denny et Alex Plamondon ont fait bouger les cordages du côté des Cataractes, tandis que Mathieu Bellemare a été contraint a cédé sa place à Lucas Fitzpatrick après avoir concédé trois buts en 13 tirs.

Huskies 4 Foreurs 1

Samuel Harvey a effectué 16 arrêts et les Huskies de Rouyn-Noranda ont enfilé trois buts au troisième engagement pour vaincre les Foreurs de Val-D’Or 4-1.

Justin Bergeron, Patrik Hrehorcak, Tommy Beaudoin et Peter Abbandonato ont mené la charge pour les Huskies, qui ont capitalisé sur un seul avantage numérique en sept occasions.

Julien Tessier a été le seul à riposter du côté des Foreurs, égalant la marque 1-1 en début de deuxième période.

Mathieu Marquis a pour sa part eu une soirée bien occupée. Le gardien des Foreurs a bloqué 42 des 46 tirs dirigés vers lui.