TAIPEI, Taïwan — La quatrième tête de série Timea Babos a triomphé de Yafan Wang 6-3, 6-4 pour passer en finale de l’Omnium de Taïwan.

Babos a réussi 24 coups gagnants, dont sept as au cours de ce duel. La Hongroise a aussi remporté beaucoup plus d’échanges que Wang sur ses deuxièmes balles de service: 54 pour cent contre 38.

Il s’agit d’une première victoire pour Babos en trois matchs face à Wang.

En finale, elle retrouvera Kateryna Kozlova, qui a atteint sa première finale sur le circuit de la WTA en disposant de Sabine Lisicki 7-5, 6-4.

Kozlova a réussi 18 coups gagnants contre seulement 13 fautes directes face à Lisicki, dont les 32 coups gagnants ont été pratiquement annulés par 31 erreurs non provoquées et six doubles fautes.