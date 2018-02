MONTRÉAL — Voici cinq moments marquants du match disputé samedi après-midi au Centre Bell entre les Ducks d’Anaheim et le Canadien de Montréal.

Une première incursion qui rapporte

Rien ne sert de tirer souvent, il faut tirer à point! Cette version corrigée d’une maxime du célèbre Jean de La Fontaine était justifiée, alors que le Canadien a ouvert la marque après avoir laissé les Ducks dominer les cinq premières minutes de jeu. C’est le quatrième trio qui a fait les dommages. Après un premier tir dans le match, par Nicolas Deslauriers, Byron Froese a récupéré la rondelle près du coin droit et est parvenu à se rendre au filet de Ryan Miller bien que Corey Perry était à ses trousses. Froese a perdu le contrôle du disque, mais Logan Shaw, qui avait foncé vers le but des Ducks, a sauté sur l’objet et l’a poussé derrière le vétéran gardien des Ducks.

Un premier pour Schlemko

Le Canadien a complété un triplé en quatre minutes et envoyé Ryan Miller sur le banc des joueurs. Alex Galchenyuk s’est présenté à la ligne bleue des Ducks, sur le flanc gauche, et glissé la rondelle vers sa droite, d’où suivait le David Schlemko. À son 24e match avec le Canadien, et moins de 48 heures après avoir visité la passerelle à Raleigh, Schlemko a enfilé son premier avec le Tricolore grâce à un tir des poignets qui a trouvé le fond du filet à la droite de Miller.

Les Ducks se reprennent

Les Ducks ont attendu un quatrième but du Canadien, et une supériorité numérique de deux hommes, pour inscrire leur premier but du match vers le milieu de la deuxième période. Privé d’une belle chance de marquer lorsque Max Pacioretty l’a accroché devant le filet d’Antti Niemi, Corey Perry s’est repris seulement 11 secondes après que le capitaine du Canadien eut pris place au cachot. Moins de quatre minutes plus tard, Rickard Rakell a ramené les hommes de Randy Carlyle à deux buts seulement.

Niemi sauve la situation

Après que les Ducks eurent rétréci l’écart, une punition mineure infligée à Tomas Plekanec a causé une certaine inquiétude parmi les fidèles réunis dans les gradins du Centre Bell. N’eut été d’un spectaculaire arrêt d’Antti Niemi sur un tir à bout portant de Ryan Kesler, l’un des 20 obtenus par les visiteurs pendant la période médiane, les Ducks auraient pu retourner dans leur vestiaire avec un recul d’un seul but contre une équipe à la confiance souvent fragile.

Petry: une première en 131 matchs!

Avec son deuxième but du match et son septième de la saison en troisième, Jeff Petry a non seulement permis à son gardien et aux spectateurs du Centre Bell de respirer plus à l’aise, mais il a mis fin à une drôle de séquence. Il s’agissait du premier match de deux buts de Petry en 131 rencontres, lui dont la dernière performance du genre remontait au 15 octobre 2016, face aux Sénateurs d’Ottawa, les visiteurs pour le match de dimanche. Bien posté devant le filet, Brendan Gallagher n’a pas manqué de célébrer ce fait d’armes.