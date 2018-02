PHILADELPHIE — Mike Hoffman a été le seul à toucher la cible en tirs de barrage et les Sénateurs d’Ottawa ont gagné 4-3 contre les Flyers de Philadelphie, samedi après-midi.

Les Sénateurs croyaient pouvoir se sauver avec une victoire en temps réglementaire, mais Nolan Patrick a créé l’égalité alors qu’il ne restait que 2,6 secondes à écouler à la troisième période.

Aucune équipe n’a dénoué l’impasse en prolongation et après 11 tireurs stoppés en fusillade, Hoffman a finalement trompé la vigilance de Michal Neuvirth pour permettre aux Sénateurs de signer deux victoires de suite pour une première fois depuis les 5 et 6 janvier.

Derick Brassard, Matt Duchene et Chris DiDomenico ont aussi marqué en temps réglementaire tandis que Ryan Dzingel s’est fait complice de deux réussites des Sénateurs.

Sean Couturier et Claude Giroux ont répliqué pour les Flyers, qui ont perdu une quatrième partie consécutive. Les Flyers ont amorcé la journée au huitième échelon de l’Association Est, mais seulement un point devant les Rangers de New York et les Islanders de New York.

Craig Anderson a repoussé 33 rondelles pour inscrire la victoire à sa fiche. Alex Lyon a commencé le match pour les Flyers, mais il a été remplacé par Neuvirth après avoir alloué trois buts sur 23 tirs.