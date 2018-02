SCOTTSDALE, Ariz. — Rickie Fowler a réussi un oiselet à ses trois derniers trous et il s’est emparé de la tête à l’Omnium Waste Management Phoenix, samedi.

Fowler a remis une carte de 67 (moins-4) pour montrer un pointage cumulatif de moins-14 alors qu’il ne reste qu’une seule ronde à disputer sur le parcours du TPC Scottsdale.

Jon Rahm (65) et Chez Reavie (67), deux anciens golfeurs pour l’Université Arizona State, ainsi que Bryson DeChambeau (68) accusent un coup de retard sur le meneur. Phil Mickelson, lui aussi une ancienne vedette universitaire de la région, a joué 66 et il se retrouve à égalité au cinquième rang avec Xander Schauffele (66) et Daniel Berger (68), à moins-12.

Justin Thomas a inscrit un oiselet à ses six premiers trous pour se hisser parmi les meneurs, mais il s’est effondré au deuxième neuf. Il a notamment connu une mauvaise séquence au cours de laquelle il a commis un boguey, un triple boguey et un double boguey. Il a bouclé le parcours en 71 coups et se retrouve à huit coups de Fowler.

Ben Silverman (70) et Adam Hadwin (74) sont les Canadiens les mieux classés du tournoi après trois rondes. Ils affichent un pointage cumulatif de moins-4, ce qui est bon pour la 42e position. Leur compatriote Nick Taylor a joué 73 et il est à égalité avec la normale après 54 trous.