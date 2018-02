TORONTO — Andreas Johnsson a récolté un but et une mention d’assistance, Calvin Pickard a repoussé 31 des 32 tirs dirigés vers lui et les Marlies de Toronto ont infligé un cuisant revers de 7-1 au Rocket de Laval, samedi.

Dmytro Timashov, Nikita Soshnikov, Colin Greening, Ben Smith, Rinat Valiev et Trevor Moore ont également sonné la charge lors du festival offensif déployé par les Marlies (34-11-1), qui ont amorcé la rencontre avec un dossier de 10-0-2 lors de leurs 12 dernières rencontres.

Étant l’une des équipes favorites du circuit pour mettre la main sur la Coupe Calder, les Marlies ont ouvert les écluses en première période pour se forger une avance de 4-0.

Après la pause du match des étoiles, le Rocket (17-23-7), qui avait encaissé trois revers consécutifs auparavant, tentait de retrouver le chemin de la victoire.

Markus Eisenschmid a cependant été le seul membre de la formation lavalloise à tromper la vigilance de Pickard. Charlie Lindgren a quant à lui effectué 27 arrêts.

Nielsen a profité d’un changement au banc du Rocket pour ouvrir la marque à 7:15 du premier engagement.

Soshnikov a par la suite doublé l’avance des siens grâce à un tir sur réception.

Greening, d’un tir de l’enclave, et Rychel, du côté du bloqueur, ont permis aux Marlies de se construire une solide avance de 4-0 avant de retraiter au vestiaire pour le premier entracte.

Moore a profité de l’indiscipline du Rocket au deuxième engagement pour creuser l’écart davantage.

La rigolade s’est poursuivie en troisième période. Johnsson a poursuivi sur la lancée en déjouant Lindgren d’un tir des poignets, tandis que Valiev a complété la marque en enfilant le septième but des siens alors qu’il restait un peu plus de 11 minutes à faire.

Eisenschmid est venu gâcher le blanchissage de Pickard à 13:36 du troisième vingt.

Le Rocket sera de retour au boulot mercredi face aux Devils de Binghamton.