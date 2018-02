MINNEAPOLIS — Au milieu du terrain, Ray Lewis et Brian Urlacher ont terrorisé les attaques adverses. À l’extérieur des traits hachurés, Randy Moss et Terrell Owens en ont fait tout autant contre les défensives.

Les deux puissants secondeurs et les deux spectaculaires receveurs ont été nommés parmi un groupe de huit personnes a avoir été élues au Temple de la renommée du football, samedi. Le demi de sûreté Brian Dawkins a lui aussi reçu une approbation d’au moins 80 pour cent de la part des 47 électeurs, tout comme l’ancien directeur général Bobby Beathard et les anciens joueurs Jerry Kramer et Robert Brazile.

Toutefois, les plus grandes vedettes des huit nouveaux intronisés sont sans contredit Lewis, Urlacher et Moss, qui se sont vus ouvrir les portes du Temple dès leur première année d’admissibilité. Owens a dû attendre à sa troisième année.

Moss a fait écarquiller les yeux en 1998, alors qu’il a capté 17 passes de touché à son année recrue avec les Vikings du Minnesota. Il a mené la NFL pour les passes de touché à cinq reprises, dont en 2007, l’année au cours de laquelle il a établi un nouveau record à ce chapitre avec 23. Moss a conclu sa carrière avec 982 attrapés pour des gains de 15 292 verges et il occupe le deuxième rang de l’histoire de la NFL avec 156 réceptions pour un majeur.

Owens a été sélectionné en troisième ronde par les 49ers de San Francisco lors du repêchage de 1996, mais il s’est bâti une renommée grâce à plusieurs performances mémorables en séries. Il se classe deuxième derrière Jerry Rice pour le plus de verges par la passe (15 934) et il est troisième dans l’histoire de la NFL pour les touchés grâce à un total de 153.

Lewis est considéré comme un des meilleurs secondeurs de l’histoire, lui qui a été nommé deux fois le joueur défensif de l’année dans la NFL. Il a remporté le Super Bowl en 2000, ajoutant par le fait même le titre du joueur le plus utile, et en 2013, tout juste avant d’accrocher ses crampons.

Urlacher n’a rien à envier à Lewis, sauf peut-être ses deux bagues du Super Bowl. Il est dans la lignée des meilleurs secondeurs de l’histoire des Bears de Chicago, rejoignant au Temple les anciennes gloires Dick Butkus, Mike Singletary et Bill George. Urlacher a été nommé le joueur défensif de l’année en 2005 et, tout comme Lewis, il a été sélectionné au sein de l’équipe de la décennie 2000.

Dawkins a passé la majorité de ses 16 années en carrière avec les Eagles de Philadelphie, étant nommé parmi les meilleurs de sa profession à cinq occasions. Sa polyvalence lui a permis de réaliser 37 interceptions et 26 sacs du quart. En 2002, il est devenu le premier joueur de l’histoire de la NFL à réussir un sac, une interception, un touché sur une réception tout en récupérant un échappé dans le même match.

Kramer n’a pas obtenu assez de votes à 10 reprises avant de finalement être intronisé à titre de membre sénior. Il est devenu le 14e membre des Packers de Green Bay de Vince Lombardi à faire son entrée au Temple.

Brazile était finaliste pour une première fois après une carrière de 10 ans avec les Oilers de Houston. Il a été nommé parmi les meilleurs secondeurs de la NFL lors de cinq années consécutives.

Beathard a pour sa part aidé à bâtir des équipes championnes du Super Bowl avec les Dolphins de Miami et les Redskins de Washington. Il a effectué sept visites lors du match décisif pendant plus de trois décennies à titre de membre de la direction.