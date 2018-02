MINNEAPOLIS — Pour la troisième fois, le quart des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Tom Brady a été nommé joueur par excellence selon l’Associated Press, samedi soir lors du gala des honneurs individuels de la NFL.

Dimanche, il tentera de décrocher son sixième titre du Super Bowl.

Brady a ajouté ce titre à sa longue liste d’exploits, lui qui avait également mérité cet honneur en 2007 et 2010. Le quart vedette a reçu son titre entouré de trois membres des Rams de Los Angeles qui ont également récolté les honneurs. Sean McVay a été nommé entraîneur de l’année, tandis que Todd Gurley a décroché le titre du meilleur joueur offensif. Aaron Donald a quant à lui obtenu le titre du joueur défensif de l’année.

Les lauréats ont été choisis par le biais d’un scrutin mené auprès de 50 membres des médias couvrant la NFL sur une base régulière.

Le receveur des Chargers de Los Angeles Keenan Allen a reçu le prix soulignant les efforts du joueur ayant effectué le plus beau retour au jeu. Le demi-offensif des Saints de La Nouvelle-Orléans Alvin Kamara et le demi de coin Marshon Lattimore ont respectivement été nommés meilleures recrues offensive et défensive. L’ancien coordinateur offensif des Vikings du Minnesota Pat Shurmur, nommé entraîneur-chef des Giants de New York à l’issue de la saison, a pour sa part été désigné entraîneur adjoint par excellence.

Brady est le deuxième joueur parmi les quatre sports professionnels majeurs à remporter le titre du joueur par excellence à 40 ans; Barry Bonds avait remporté le titre au baseball majeur en 2004.

Le receveur éloigné Julian Edelman, qui a été contraint de s’absenter toute la saison en raison d’une blessure un genou, a accepté le prix à la place de Brady.

Brady a complété 385 de ses 581 passes (66,2 pour cent) pour des gains de 4577 verges par la voie des airs et huit interceptions, menant les Patriots à un dossier de 13-3, soit le meilleur de la L’Association américaine. À un âge où la plupart des quarts-arrières sont plongés dans la retraite depuis un moment déjà, Brady continue de briller de mille feux.

Donald était le premier plaqueur défensif à mettre la main sur le titre depuis Warren Sapp en 1999. Gurley a connu un revirement de situation drastique au cours de la saison, terminant avec une récolte de 13 touchés par la course, en plus de capter six passes pour un majeur.

Un peu plus tard durant la soirée, McVay a décroché les honneurs.

À sa première saison à la barre d’une équipe professionnelle et à titre d’entraîneur-chef le plus jeune de l’histoire de la NFL, McVay a mené les Rams vers une saison de 11-5. L’entraîneur recrue a obtenu 35 votes contre 11 pour Mike Zimmer des Vikings.

Le tour du chapeau des Rams n’était pas sans précédent. En 2003, Ray Lewis, Jamal Lewis et Terrell Suggs des Ravens de Baltimore avaient tous récolté des honneurs individuels. En 1999, les Rams, alors établis à St. Louis, comptaient également trois de leurs joueurs parmi les lauréats: Kurt Warner, Marshall Faulk et Dick Vermeil.

Le doublé des Saints était le premier pour des recrues depuis celui des Lions de Detroit en 1967, lors que Mel Farr et Lem Barney furent honorés.