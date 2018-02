HALIFAX — Filip Zadina a marqué deux buts, dont le vainqueur, et les Mooseheads de Halifax ont retrouvé le chemin de la victoire en battant le Titan d’Acadie-Bathurst 3-1, samedi, au Scotiabank Centre.

Zadina, qui n’avait pas touché la cible lors de ses cinq dernières parties, a mis fin à sa plus longue disette de la saison dès la deuxième minute de jeu. Il a ensuite doublé l’avance des siens en deuxième période pour porter à 29 son total de buts.

Maxime Fortier a scellé l’issue de la rencontre dans un filet désert pour les Mooseheads, qui avaient perdu 5-1 la veille contre les Wildcats de Moncton. Otto Somppi a mis la table pour les deux réussites de Zadina.

Jeffrey Truchon-Viel a privé Blade Mann-Dixon d’un blanchissage en fin de deuxième engagement. Le Titan avait gagné ses sept derniers matchs, dont un gain écrasant de 11-1 contre ces mêmes Mooseheads, le 20 janvier.

Mann-Dixon a conclu l’affrontement avec 25 arrêts. Son vis-à-vis chez le Titan, Evan Fitzpatrick, a repoussé 26 des 28 tirs dirigés vers lui.

Tigres 4 Armada 3 (Fus.)

Vitalii Abramov a été le seul à faire scintiller la lumière rouge en tirs de barrage et les Tigres de Victoriaville ont fait baisser pavillon à l’Armada de Blainville-Boisbriand au compte de 4-3.

Abramov, le deuxième tireur des Tigres, a décoché un bon tir des poignets qui a déjoué Emile Samson pour permettre à sa troupe de gagner un deuxième match de suite.

Les Tigres étaient sur le point de l’emporter en temps réglementaire quand Alexandre Alain a forcé la tenue d’une prolongation alors qu’il ne restait que 37 secondes à écouler.

Ivan Kosorenkov a inscrit deux buts pour les visiteurs alors que Félix Lauzon a lui aussi enfilé l’aiguille. Antoine Crête-Belzile et Samuel Bolduc, avec son premier filet en carrière dans la LHJMQ, ont marqué pour l’Armada, qui n’ont pas perdu en temps réglementaire à leurs 12 derniers matchs.

Tristan Côté-Cazenave a été efficace devant la cage des Tigres et il a bloqué 30 lancers. Samson a pour sa part effectué 24 arrêts dans la défaite.

Phoenix 4 Screaming Eagles 5 (Prol.)

Phélix Martineau a trouvé le fond du filet à 2:29 de la prolongation et les Screaming Eagles du Cap-Breton sont venus à bout du Phoenix de Sherbrooke par la marque de 5-4.

Martineau a inscrit son 23e but de la saison et il a permis aux Screaming Eagles de signer une victoire même s’ils ont laissé filer quatre avances.

Isiah Campbell, Adam McCormick, Mathias Laferrière et Declan Smith ont tous procuré une avance d’un bout aux Screaming Eagles, mais Kevin Gilbert, Marek Zachar et Hugo Roy, à deux reprises, ont réussi à ramener le Phoenix à égalité.

Kyle Jessiman a effectué 26 arrêts pour les Screaming Eagles tandis que Reilly Pickard en a réalisé 28 pour le Phoenix.

Drakkar 1 Saguenéens 4

La recrue Alexis Shank a bloqué 29 tirs et les Saguenéens de Chicoutimi ont vaincu le Drakkar de Baie-Comeau 4-1.

En 12 secondes au deuxième vingt, les Saguenéens ont pris les devants 2-0 grâce à Gabriel Villeneuve et Samuel Houde. Après avoir accordé un but, Shank s’est dressé pour enregistrer une 14e victoire cette saison. Houde a ajouté un but alors que Zachary Lavigne a complété la marque.

Nathan Légaré a ramené le Drakkar dans le match, mais les hommes de Martin Bernard ont perdu une quatrième sortie de suite.

Justin Blanchette a cédé quatre fois sur 27 lancers entre les poteaux du Drakkar.

Océanic 3 Remparts 2

Le jeune gardien Carmine-Anthony Pagliarulo a repoussé 34 rondelles et l’Océanic de Rimouski a défait les Remparts de Québec 3-2.

À son premier départ de la saison et son deuxième en carrière dans la LHJMQ, Pagliarulo a fermé la porte aux nombreuses attaques des Remparts pendant que Samuel Dove-McFalls, Anthony Gagnon et Charle-Edouard D’Astous enfilaient l’aiguille pour l’Océanic.

Gregor MacLeod et Pascal Laberge ont été les seuls à pouvoir déjouer le gardien de 17 ans et les Remparts n’ont pas été en mesure de créer l’égalité au troisième engagement.

Antoine Samuel a encaissé la défaite pour l’équipe locale, lui qui a alloué trois buts sur 17 lancers.

Islanders 5 Wildcats 6 (Prol.)

Alexander Khovanov a mis fin au débat en prolongation et les Wildcats de Moncton ont remporté un match offensif contre les Islanders de Charlottetown au compte de 6-5.

Khovanov a complété une mise en scène de James Phelan dès la 11e seconde de la prolongation pour procurer deux points aux Wildcats, qui ont laissé filer une avance de 4-0 avant de tirer de l’arrière 5-4 au deuxième tiers.

Phelan a amassé deux buts et une mention d’assistance alors que Jeremy McKenna et Mika Cyr ont obtenu un but et une aide. Jacob Hudson a fourni l’autre réussite aux Wildcats, qui n’ont pas perdu à leurs quatre dernières parties.

Saku Vesterinen a fait bouger les cordages deux fois pour les Islanders, qui n’ont pas connu la défaite en temps réglementaire lors de leurs deux dernières sorties. Taylor Egan, Sam King et Nikita Alexandrov ont aussi noirci la feuille de pointage.

Mark Grametbauer, pour les Wildcats, et Matthew Welsh, du côté des Islanders, sont tous les deux venus en relève et ils ont tous les deux fait face à 21 tirs. Grametbauer en a stoppé 19 tandis que Welsh en a bloqué 16.

Olympiques 4 Foreurs 0

Quatre joueurs différents ont touché les cordages pour les Olympiques de Gatineau, qui ont blanchi les Foreurs de Val-d’Or 4-0.

Darien Kielb et Shawn Boudrias ont récolté un but et une mention d’aide chacun pour les Olympiques, qui ont mis fin à une séquence de cinq revers. Jeffrey Durocher et Charles-Antoine Roy ont ajouté un filet.

Les Foreurs, qui occupent la 16e et dernière position donnant accès aux séries dans le circuit Courteau, ont perdu leurs quatre dernières parties.

Tristan Bérubé a enregistré un premier jeu blanc cette saison grâce à une performance de 26 arrêts devant le filet des Olympiques. Jonathan Lemieux n’a rien eu à se reprocher pour les Foreurs, réalisant 46 arrêts.