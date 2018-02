WINNIPEG — Connor Hellebuyck a réalisé 25 arrêts pour récolter son cinquième blanchissage de la saison et les Jets de Winnipeg ont défait l’Avalanche du Colorado 3-0, samedi soir.

Patrik Laine a marqué son 24e but de la saison, la recrue Jack Roslovic a obtenu son deuxième filet et Nikolaj Ehlers a enfilé son 20e but dans un filet désert pour les Jets (31-13-9).

Blake Wheeler a récolté deux mentions d’assistance, tandis que les Jets ont prolongé à sept leur séquence de matchs avec au moins un point (5-0-2). Il s’agissait du troisième match d’une série de 10 affrontements à domicile.

Semyon Varlamov était de retour devant la cage de l’Avalanche. Il a raté 10 matchs en raison d’une blessure et a remplacé Jonathan Bernier jeudi dernier, lors de la victoire de l’Avalanche face aux Oilers d’Edmonton.

Le vétéran a repoussé 29 tirs pour l’Avalanche (28-19-4), qui a bouclé sa série de six matchs à l’étranger avec une défaite (2-3-1).

Les Jets ont pris les devants 1-0 en première période et ont conservé cette avance jusqu’à ce que le tir de Wheeler rebondisse sur Roslovic avant de déjouer Varlamov à 5:17 du troisième engagement.