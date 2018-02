NEW YORK — Jordan Eberle et Brock Nelson ont enfilé l’aiguille tôt en troisième période, Jaroslav Halak a réalisé 46 arrêts et les Islanders de New York sont venus de l’arrière pour battre les Blue Jackets de Columbus 4-3, samedi soir.

Les Blue Jackets menaient 3-2 en début de troisième tiers après que Nick Foligno eut touché les cordages lors d’une échappée, en fin de deuxième engagement.

Eberle a cependant ramené les deux formations à la case départ à 2:49 du troisième vingt, lorsqu’il a saisi une rondelle libre dans l’enclave avant de tromper la vigilance de Joonas Korpisalo pour son 18e but de la campagne.

Un peu plus de deux minutes plus tard, Nelson a redirigé un retour de lancer derrière Korpisalo pour inscrire son 11e filet de la saison et son deuxième depuis le 7 décembre.

Nick Leddy et Josh Bailey ont aussi noirci la feuille de pointage pour les Islanders, qui ont gagné pour une première fois en trois matchs depuis le retour de la pause du match des étoiles. Ils avaient perdu les deux dernières parties par un score total de 9-1, contre les Panthers de la Floride et les Maple Leafs de Toronto.

Josh Anderson et Cam Atkinson ont trouvé le fond du filet pour les Blue Jackets, qui ont perdu six de leurs huit dernières sorties. Korpisalo a conclu la rencontre avec 34 arrêts.