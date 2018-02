DALLAS — Jamie Benn a amassé un but et une mention d’assistance lors d’une deuxième période de quatre buts des Stars de Dallas, qui ont écrasé le Wild du Minnesota 6-1, samedi soir.

Mattias Janmark et Benn ont enfilé l’aiguille en avantage numérique alors que Tyler Seguin et Stephen Johns ont ajouté un but lors de cette poussée des Stars au deuxième engagement.

Alexander Radulov et Dan Hamhuis ont marqué en troisième période. Seguin a aussi obtenu deux aides alors que Kari Lehtonen a effectué 30 arrêts pour remporter une quatrième sortie consécutive.

Jason Zucker a privé Lehtonen d’un blanchissage à 5:40 du troisième vingt. Alex Stalock a stoppé 25 des 29 lancers dirigés vers lui lors des deux premières périodes. En relève au troisième tiers, Devan Dubnyk a alloué deux buts sur neuf tirs.

Le jeu s’est animé lors de la période médiane, lorsque le Wild a écopé deux pénalités, au cours desquelles les Stars ont trouvé le fond du filet.