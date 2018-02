NASHVILLE — Kevin Fiala a secoué deux fois les cordages, Pekka Rinne a bloqué 20 tirs et les Predators de Nashville ont écrasé les Rangers de New York 5-2, samedi soir.

P.K. Subban, Colton Sissons et Viktor Arvidsson ont également sonné la charge du côté des Predators, qui affichent un rendement de 8-1-1 lors de leurs 10 dernières rencontres.

Rinne a alloué seulement deux buts lors de ses trois derniers matchs. Il a mis 171:77 avant d’accorder un but, en troisième période. Il s’agissait de la plus longue séquence pour un gardien chez les Predators.

J.T. Miller et Mika Zibanjejad ont touché la cible pour les Rangers, qui ont totalisé que huit tirs au but lors des 40 premières minutes de jeu. Henrik Lundqvist a effectué 22 arrêts. Les Rangers se sont inclinés pour la cinquième fois en six affrontements.