MONTRÉAL — Voici cinq moments marquants du match disputé dimanche après-midi au Centre Bell entre les Sénateurs d’Ottawa et le Canadien de Montréal.

Bourde coûteuse de Schlemko

Ce sont les Sénateurs qui ont été les premiers à s’inscrire à la marque, tôt en deuxième période, grâce à un cadeau du Canadien. En tentant une passe pour sortir la rondelle de sa zone, David Schlemko a plutôt vu Mike Hoffman intercepter le disque à la ligne bleue du Tricolore, grâce àun beau sens de l’anticipation. Après s’être avancé de quelques pieds, Hoffman s’est servi de Victor Mete comme écran et a décoché un bon tir des poignets qui a battu Carey Price dans la partie supérieure droite du filet.

Condon se surpasse

Quelque trois minutes après avoir vu les Sénateurs prendre l’avance, le Canadien est venu près de ramener le match à la case de départ mais Mike Condon est parvenu à fermer la porte face à un tir d’Alex Galchenyuk décoché de l’enclave, avant que Jonathan Drouin ne rate une chance en or de pousser une rondelle libre derrière le gardien des Sénateurs. Le travail de Drouin devant le filet a toutefois forcé Mark Borowiecki à écoper une pénalité mineure.

L’avantage numérique du Canadien s’éclate

Après une performance de trois buts samedi contre les Ducks d’Anaheim, les joueurs du Canadien ont profité de la punition à Mark Borowiecki et d’une double mineure à Erik Karlsson, une quarantaine de secondes plus tard, pour renverser la vapeur. Le défenseur Jeff Petry a repris là où il avait laissé samedi en trouvant le fond du filet à l’aide d’un puissant tir sur réception, seulement dix secondes après le début de l’avantage numérique de deux hommes. Puis, avant la fin de la première punition au défenseur suédois, Artturi Lehkonen a trouvé une brèche au-dessus de l’épaule droite de Mike Condon pour inscrire son troisième but de la saison, et son premier en plus de trois mois.

Un doublé pour Lehkonen

Après ses deux buts en avantage numérique, le Canadien a triplé son avance avec 73 secondes à écouler à la période médiane. Tomas Plekanec a gagné une bataille pour la rondelle près du filet de Mike Condon et est parvenu à effectuer une passe du revers en direction de l’enclave. Affichant un bon flair offensif, Artturi Lehkonen s’est dirigé vers le filet et n’a eu aucune difficulté à faire vibrer les cordages pour son deuxième du match, alors que Condon était complètement sorti de ses buts. La mention d’aide de Plekanec lui a permis d’atteindre le plateau des 600 points en carrière dans la LNH.

Et un point de plus pour Plekanec

Tomas Plekanec a mis la touche finale, inscrivant le quatrième but des siens à 16:57 au troisième tiers. Le jeune Beauceron Thomas Chabot a perdu le disque près du filet des Sénateurs, voulant faire une passe transversale. Plekanec a saisi la rondelle et a marqué d’un tir vif, obtenant son cinquième but de la saison. Avec 601 points, le vétéran tchèque est le 13e pointeur de l’histoire du Canadien, à 11 points du 12e rang occupé par Mats Naslund.