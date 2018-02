RALEIGH, N.C. — Brent Burns a récolté un but et une mention d’assistance et les Sharks de San Jose ont battu les Hurricanes de la Caroline 3-1, dimanche après-midi.

Timo Meier et Chris Tierney ont aussi touché la cible alors qu’Aaron Dell a repoussé 29 rondelles pour signer une première victoire en deux semaines. Les Sharks n’ont pas tiré de l’arrière de la rencontre et ils ont remporté un deuxième match de suite après avoir encaissé quatre revers consécutifs.

Sebastian Aho a été l’unique marqueur des Hurricanes, qui ont raté une belle occasion de s’emparer du huitième et dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association Est. Cam Ward a réalisé 23 arrêts et il a vu sa séquence de trois gains prendre fin.

Les Sharks se sont propulsés en avance rapidement et ils ont l’ont conservées pendant pratiquement tout le reste de la partie.

Meier a ouvert le pointage à 4:06 du premier engagement. Joonas Donskoi a saisi la rondelle et il a effectué une belle passe à Meier, laissé sans surveillance devant le filet. Son tir sur réception a trompé la vigilance de Ward.

Aho a permis aux Hurricanes de niveler la marque, mais 86 secondes plus tard, Tierney a accepté une remise de Melker Karlsson pour inscrire l’éventuel but vainqueur.