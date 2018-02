SHAWINIGAN, Qc — Vasily Glotov a couronné une poussée de trois buts en troisième période et les Cataractes de Shawinigan ont surpris l’Océanic de Rimouski 3-2, dimanche après-midi, au Centre Gervais Auto.

Glotov a soutiré la rondelle au défenseur Jordan Lepage et il a usé de patience avant de déjouer Carmine-Anthony Pagliarulo, alors qu’il restait exactement trois minutes à écouler au dernier tiers. Quelques minutes auparavant, le Russe avait mis la table pour le but égalisateur de Simon Benoit.

Jan Drozg, qui a participé à tous les filets des siens, a amorcé la remontée à 6:22 du troisième vingt, lors d’un avantage numérique. Les Cataractes ont mis fin à une série de sept revers et ils ont quitté le dernier rang du classement général de la LHJMQ, maintenant détenu par les Sea Dogs de Saint-Jean.

L’Océanic a aisément dominé les deux premières périodes — notamment 24-10 au chapitre des tirs — et l’équipe a pris les devants 2-0 en faisant bouger les cordages une fois lors de chaque engagement.

Jason Imbeault et Dmitry Zavgorodniy ont tous les deux récolté un but et une mention d’assistance pour les hommes de Serge Beausoleil, qui ont perdu trois de leurs quatre dernières sorties. L’Océanic reste toutefois au premier échelon de la section Est, huit points devant les Tigres de Victoriaville.

Mathieu Bellemare a enregistré un premier triomphe depuis le 11 janvier et il a réalisé 31 arrêts devant la cage des Cataractes. Pagliarulo, qui avait signé un premier gain en carrière dans la LHJMQ la veille, a cédé trois fois sur 21 lancers.

Olympiques 5 Huskies 2

Shawn Boudrias a amassé un but et deux aides et les Olympiques de Gatineau ont vaincu les Huskies de Rouyn-Noranda par la marque de 5-2.

Boudrias a inscrit le but victorieux dans les dernières minutes de la deuxième période et il a conclu le week-end du Super Bowl avec une récolte de deux buts et cinq points. Les Olympiques ont gagné un deuxième match de suite.

Dawson Theede a trouvé le fond du filet à deux reprises tandis que William Basque et Alexandre Landreville ont tous deux obtenu un but et une assistance pour les vainqueurs. Darien Kielb s’est fait complice de deux réussites des siens.

William Cyr et Justin Bergeron ont procuré une avance d’un but aux Huskies, mais ils n’ont pas été en mesure de la conserver. La troupe de Gilles Bouchard ne s’était pas inclinée en temps réglementaire au cours de ses six dernières parties.

Tristan Bérubé a connu un bon départ pour les Olympiques, repoussant 28 rondelles pour enfiler une 18e victoire cette saison. Célébrant son 20e anniversaire de naissance, Samuel Harvey a alloué quatre buts sur 22 tirs entre les poteaux des Huskies.