ARLINGTON, Texas — Les Rangers du Texas ont fait signer un contrat des ligues mineures au lanceur de 44 ans Bartolo Colon et ils l’ont invité à faire partie de leur camp d’entraînement.

Les Rangers ont annoncé la signature dimanche.

Colon a montré une fiche de 7-14 et une moyenne de points mérités de 6,48 en 28 départs la saison dernière avec les Braves d’Atlanta et les Twins du Minnesota. Il a été libéré par les Braves au mois de juillet et il s’est ensuite entendu avec les Twins, avec qui il a revendiqué un dossier de 5-6 et une moyenne de points mérités de 5,18 en 15 départs.

Colon a inscrit 240 victoires lors de sa carrière de 20 saisons dans les Majeures. Il a porté les couleurs de 10 équipes, dont celles des Expos de Montréal, qui ont déménagé à Washington au terme de la saison 2004.

Colon a gagné 21 matchs en carrière contre les Rangers, le plus haut total de tous les lanceurs. Il a été sélectionné quatre fois au match des étoiles et il a remporté le trophée Cy Young de l’Américaine en 2005, alors qu’il évoluait avec les Angels de Los Angeles.

Les Rangers ont conclu la dernière saison avec une fiche de 78-84. Les lanceurs et les receveurs des Rangers devraient effectuer leur premier entraînement le 15 février, à Surprise, en Arizona.