MINNEAPOLIS — La défensive des Eagles de Philadelphie semblait incapable d’arrêter Tom Brady et l’attaque des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Jusqu’à ce qu’elle réussisse le plus gros jeu du match.

Derek Barnett a récupéré un échappé alors qu’il ne restait qu’un peu plus de deux minutes à écouler au quatrième quart et les Eagles ont défait les Patriots 41-33, dimanche soir, lors du 52e Super Bowl.

Alors que les Patriots tentaient de convertir un deuxième essai, l’ailier défensif des Eagles Brandon Graham a fait perdre le ballon à Brady et Barnett a saisi l’objet avant d’être plaqué profondément en territoire adverse. Ce jeu a mené au placement de 46 verges de Jake Elliott, qui a éventuellement concrétisé la victoire des siens.

Brady a orchestré une dernière séquence à l’attaque, dans la dernière minute de l’affrontement, mais sa longue passe dans la zone des buts a été rabattue, faisant en sorte que les Eagles ont remporté le premier Super Bowl de leur histoire.

Dans un affrontement opposant deux défensives classées dans le top-5 de la NFL au chapitre des points accordés, c’est plutôt l’attaque qui a alimenté le spectacle, alors que chaque séquence offensive semblait se terminer avec des points. Les deux équipes ont récolté un total de 1151 verges, ce qui représente un record de la NFL pour un Super Bowl.

Le conte de fées de Nick Foles s’est poursuivi. Après avoir remplacé le quart numéro un Carson Wentz, blessé à un genou, il est resté invaincu en cinq départs, dont trois en séries.

Foles, qui a été nommé le joueur le plus utile de cette finale de la NFL, a complété 28 de ses 43 passes pour des gains aériens de 373 verges. Il a lancé trois passes de touché et il a été victime d’une interception. Il est même devenu le premier quart de l’histoire du Super Bowl à capter une passe dans la zone des buts, en fin de première demie.

Contre son ancienne équipe le porteur des Eagles LeGarrette Blount a effectué 14 courses pour des gains de 90 verges et un touché. Corey Clement, Alshon Jeffery et Zach Ertz ont quant à eux réussi un majeur par la voie des airs.

Dans la défaite, Brady a tout de même continué à faire reluire sa légende. Il a obtenu 505 verges par la passe, ce qui lui a permis de battre son propre record de 466, établi lors du dernier Super Bowl. Il a vu 28 de ses 48 passes être captées, dont trois pour un touché.

Brady a découpé la défensive des Eagles pendant une bonne partie de la rencontre et ce sont Danny Amendola, Chris Hogan et Rob Gronkowski qui en ont profité. Amendola a réussi huit attrapés pour des gains de 152 verges. Hogan a capté six ballons pour des gains de 128 verges et un touché tandis que Gronkowski a effectué neuf réceptions, dont deux pour un majeur, pour une récolte de 116 verges.