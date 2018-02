DENVER — Jonathan Bernier sera devant le filet du Colorado quand l’Avalanche va recevoir les Sharks de San Jose, mardi.

Semyon Varlamov est revenu au jeu samedi dans un revers de 3-0 à Winnipeg, après 11 matches à l’écart à cause d’une blessure à l’aine. Il a bloqué 29 tirs sur 31.

Avec le Russe hors de combat, le Lavallois a aidé le Colorado à signer les neuf derniers gains d’une séquence de 10 d’affilée, du 29 décembre au 22 janvier.

Pendant la séquence, Bernier a blanchi Columbus et dans quatre autre matches, il a permis un seul but. Bernier a une fiche de 15-9-2 et une moyenne de 2,68 cette saison.

L’Avalanche est invaincue à ses huit dernières rencontres au Pepsi Center. Les Sharks viennent de s’imposer à Columbus et à Raleigh, après quatre défaites de suite.