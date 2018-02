NEW YORK — Ryan Johansen a nivelé la marque alors qu’il restait une minute à écouler en troisième période et Roman Josi a enfilé le but gagnant à 3:42 de la période de prolongation pour permettre aux Predators de Nashville de battre les Islanders de New York 5-4, lundi soir.

Les Predators ont effacé un retard de deux buts pour maintenir leur dossier de 9-1-2 lors de leurs 12 dernières rencontres.

Kevin Fiala a fait bouger deux fois les cordages en première période et Calle Jarnkrok a trouvé le fond du filet au deuxième engagement pour les Predators. Pekka Rinne a effectué 24 arrêts.

Sur le but gagnant, Nick Bonino a alimenté Josi devant le filet, qui a décoché un tir dans une cage laissée béante par Jaroslav Halak, pris hors position.

John Tavares, Ryan Pulock, Casey Cizikas et Nick Leddy ont trompé la vigilance de Rinne chez les Islanders, qui ont encaissé un troisième revers en quatre rencontres depuis la pause du match des étoiles. Halak a repoussé 42 tirs, alors que Andrew Ladd et Brock Nelson ont tous les deux ajouté deux mentions d’assistance à leur fiche personnelle.

Les deux équipes ont bénéficié de chances en or en temps supplémentaire. Tavares a touché la barre transversale après seulement 32 secondes de jeu et Rinne a effectué une importante glissade pour voler Mathew Barzal, moins de 90 secondes plus tard. Halak a également frustré Victor Arvidsson et Craig Smith avant d’accorder le but vainqueur.