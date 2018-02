DALLAS — Martin Hanzal a couronné son retour au jeu d’un but, dénouant l’impasse au troisième engagement, et les Stars de Dallas ont eu le dessus 2-1 devant les Rangers de New York, lundi soir.

Lors d’un jeu de puissance, Hanzal s’est amené dans l’enclave et a dévié le tir de Julius Honka pour briser l’égalité à 4:05 de la troisième période. Hanzal a raté les cinq derniers matchs de l’équipe en raison d’une blessure au bas du corps.

Avec une troisième victoire consécutive, les Stars se sont approchés à un point des Blues de St. Louis pour obtenir la troisième place de la section Centrale. Les Rangers, qui ont perdu six de leurs sept dernières rencontres, se retrouvent au dernier rang de la section Métropolitaine et à trois points d’une place en série dans l’Association de l’Est.

Le gardien des Rangers Henrik Lundqvist a encaissé un cinquième revers d’affilée, malgré ses 39 arrêts.

Ben Bishop a repoussé 21 rondelles pour les Stars.

David Desharnais a marqué le seul but des Rangers en première période. Tyler Seguin a égalé le pointage pour les Stars en enfilant son 26e but de la saison, au deuxième vingt.