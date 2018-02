NEW YORK — Le directeur exécutif de l’Association des joueurs du Baseball majeur (MLBPA), Tony Clark, dit que le nombre d’équipes en reconstruction et de joueurs autonomes toujours sans contrat dans un marché qui a atteint un creux historique menacent l’intégrité du sport, une affirmation que rejettent les dirigeants du Baseball majeur.

«Un nombre record de joueurs autonomes talentueux demeurent sans emploi dans une industrie où les revenus et la valeur des concessions sont à des niveaux jamais atteints», a déclaré Clark dans un communiqué émis mardi, huit jours avant l’ouverture des camps d’entraînement.

«Le camp d’entraînement a de tout temps été associé avec l’espoir d’une nouvelle saison. Cette année, plusieurs équipes se sont plutôt engagées dans une course pour le bas du classement. Cette conduite constitue un bris du lien de confiance fondamental entre une équipe et ses partisans et menace l’intégrité même de notre sport.»

Seulement 53 des 166 joueurs qui se sont prévalus de l’autonomie en novembre dernier ont trouvé preneurs jusqu’ici. Il s’agit d’une baisse en comparaison des chiffres de 2017, alors que 99 des 158 joueurs autonomes avaient signé un nouveau pacte à pareille date. Des joueurs comme J.D. Martinez, Jake Arrieta, Yu Darvish, Eric Hosmer et Mike Moustakas se cherchent toujours une nouvelle adresse.

«Tout l’engouement et l’espoir qu’apporte habituellement l’ouverture des camps semblent assombris en raison des questions soulevées par le marché actuel», a déclaré Clark dans un entretien téléphonique avec l’Associated Press.

De son côté, le Baseball majeur estime que le peu de signatures est attribuable à une mauvaise lecture du marché.

«Nos clubs s’engagent à mettre un produit gagnant sur le terrain pour leurs partisans. Les propriétaires font l’acquisition d’une équipe pour une raison: ils veulent gagner. Au baseball, les équipes ont toujours vécu des cycles et développé des stratégies sur plusieurs années dans le but de gagner», a répliqué le Bureau du commissaire par communiqué.

«Il est commun à ce temps-ci de l’année d’avoir un grand nombre de joueurs autonomes toujours disponibles, a ajouté la MLB. Ce qui est inhabituel, c’est de voir certains des joueurs autonomes de premier plan toujours sans contrat, même si certains d’entre eux ont obtenu des offres dans les neuf chiffres. C’est la responsabilité des agents de ces joueurs d’évaluer leurs clients dans un marché en constante évolution, basé sur le demande selon les positions, les statistiques avancées et l’impact des contrats en vertu de la nouvelle convention collective. De faire porter la responsabilité aux clubs pour l’échec de quelques agents à comprendre de façon précise le marché est à la fois injuste, injustifié et provocateur.»

Selon l’agent Scott Boras, la taxe de luxe et les contraintes touchant les bonis qui peuvent être attribués aux choix au repêchage ont poussé plus d’équipes à abandonner les vétérans et à tenter de rebâtir avec un noyau de jeunes joueurs. Boras estime que la dynamique du baseball a été modifiée quand le nombre d’équipes en reconstruction s’est accru cet hiver.

«Il y a un certain nombre d’équipes, disons 10 ou 12, qui ont décidé de se départir d’éléments clés pour reconstruire, a admis le directeur général des Mariners de Seattle, Jerry Dipoto, le 25 janvier dernier. On pourrait dire qu’il y aura plus d’équipes qui se battront pour le premier choix au repêchage que pour gagner la Série mondiale.»