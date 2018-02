BALTIMORE — Le deuxième but Jonathan Schoop et les Orioles de Baltimore en sont venus à une entente d’un an pour 8,5 M $, mardi, évitant ainsi l’arbitrage.

Cela est 250 000 $ de plus que le point médian entre les neuf millions $ demandés par le joueur et les 7,5 M $ offerts par le club.

L’arbitrage était prévu jeudi.

L’athlète de 26 ans a empoché 3,55 M $ l’an dernier, frappant pour ,293, avec 32 circuits et 105 points produits. Schoop a pris part au match des étoiles pour la première fois de sa carrière, obtenant un coup sûr et un point marqué dans la victoire de l’Américaine, 2-1.

Schoop n’a raté que deux matches la saison dernière, après avoir disputé tous les matches des Orioles en 2016.

Sa moyenne en carrière est ,264, avec 89 longues balles et 272 points produits. Schoop peut accéder à l’autonomie après la saison 2019.