EDMONTON — Après avoir enfilé quatre buts pour la première fois de sa carrière lundi, Connor McDavid a raconté qu’il avait reçu quelques conseils de son ami d’enfance par message texte quelques heures avant l’affrontement qui opposait les Oilers d’Edmonton au Lightning de Tampa Bay.

«Il m’a prodigué quelques conseils sur la façon de marquer mes buts et il m’a donné d’autres trucs. Je trouvais ça quand même drôle», a raconté McDavid aux journalistes après la séance d’entraînement mardi, au Rogers Place.

«Il m’a dit qu’il allait m’envoyer des messages plus souvent à l’avenir.»

McDavid a épaté la galerie, lundi soir, en secouant quatre fois les cordages en plus de récolter une mention d’aide dans une victoire convaincante de 6-2 face à la meilleure équipe du circuit.

McDavid a inscrit l’un de ses quatre buts grâce à une déviation et a également bénéficié d’un bond chanceux pour compléter son premier match de quatre buts. Il a cependant usé de son incroyable vitesse en deuxième période pour remonter le flanc gauche et a battu Andrei Vasilevskiy par-dessus l’épaule droite, un tir d’un angle tout à fait improbable.

En troisième période, il a utilisé à nouveau sa rapidité pour se débarasser de Mikhail Sergachev, qui venait de perdre la rondelle à la ligne bleue, pour s’amener seul devant Vasilevskiy, qu’il a battu d’un tir sous la barre transversale.

L’entraîneur-chef des Oilers Todd McLellan a indiqué qu’il s’agissait d’une performance qui n’avait pas seulement ébahie les partisans.

«Même lorsque tu es sur le banc, tu deviens partisan», a avancé McLellan.

«De la façon dont il marque ses buts, tu entends les joueurs parler de son talent, de sa vitesse.

«J’entends souvent les joueurs sur le banc qui se questionnent à savoir ce qu’en pense l’adversaire.»

L’attaquant Ryan Strome a mentionné que lorsque McDavid prenait le contrôle de la rondelle, les autres joueurs étaient intimidés, mais ne le faisaient jamais sentir.

«On lui fait parfois des remarques sur le banc, mais il le prend avec un grain de sel, a affirmé Strome, en souriant. C’est tellement un bon joueur, nous ne pouvons pas toujours l’encenser, pas vrai? Il faut bien le garder sur terre un peu.

«Il travaille fort durant les entraînements, il est dédié, il est le meilleur joueur du circuit. Il mérite tous les honneurs.»

McDavid a récolté huit points à ses trois dernières rencontres.

Cette soirée prolifique lui a permis de passer du 13e au 3e rang des meilleurs pointeurs de la LNH, à égalité avec Nathan McKinnon, avec 61 points.

L’an dernier, McDavid fut le récipiendaire du trophée Art Ross, remis au meilleur pointeur de la LNH, grâce à une campagne de 100 points.

«Il y a tellement de joueurs dans la course. Tout le monde se trouve à cinq ou six points les uns les autres. Les gars peuvent inscrire trois à quatre points durant une soirée et le résultat change drastiquement. J’essaie de ne pas trop y porter attention», a répondu McDavid.

McLellan a mentionné que lorsque les meilleurs joueurs jouaient avec confiance, l’équipe au complet était inspirée, mais le défi est de garder le momentum.

Les Oilers affichent un dossier de 23-24-4 et se trouvent au 13e rang de l’Association Ouest. Ils disputeront 12 matchs en 21 jours et tenteront de se trailler une place en séries éliminatoires.

Pour se faire, les Oilers devront ajouter 11 points à leur fiche et devront surpasser cinq autres équipes pour se faire — une tâche colossale.

Strome a fait savoir que les Oilers continuaient de croire en leur chance.

«Il y a beaucoup d’espoir dans le vestiaire, a avoué Strome.

«Si nous jouons comme nous l’avons fait face au Lightning, nous allons nous en sortir, et évidemment, McDavid sera le joueur qui nous mènera dans ces séries.