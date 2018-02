PHÉNIX — Les Reds de Cincinnati ont finalement eu gain de cause en arbitrage salarial, mardi, devant Eugenio Suarez, qui recevra un salaire de 3,75 millions US$ contrairement aux 4,2 millions demandés.

Il s’agit tout de même d’une hausse importante pour Suarez, qui a touché une rémunération de 595 000$ l’an dernier.

Suarez est le joueur de troisième but des Reds depuis les deux dernières années, lui qui occupait auparavant le poste à l’arrêt-court. La saison dernière, il a maintenu une moyenne au bâton de ,260 et a claqué 26 circuits en plus de produire 82 points.

Les Reds ont terminé la dernière campagne au dernier rang de la section Centrale de la Ligue nationale avec une fiche de 68-94.